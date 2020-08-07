Польша готова помочь Украине «вернуть Крым»

7 августа 2020, 17:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова отстаивать интересы Киева в ОБСЕ и помочь Украине восстановить контроль над Крымом и Донбассом. Об этом он сообщил в ходе торжественной церемонии своей инаугурации.
«Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины», - пояснил он.
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