В Крыму ответили Лукашенко, порассуждавшему о «войне» за полуостров
7 августа 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев не боролся за Крым, потому что у страны «не было власти и желания защищать свой кусок земли».
«При всем уважении к белорусскому президенту, он не ведает, что говорит. Крым никогда не был украинской землей, а крымчане – украинцами... Поэтому воевать с Россией "за свою землю" и "своих людей" было попросту некому за отсутствием таковых», - ответил на высказывания Лукашенко глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он отметил, что даже в Киеве понимают, что Крым никогда Украине не принадлежал, передает Радио Sputnik.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.