Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

В Крыму ответили Лукашенко, порассуждавшему о «войне» за полуостров

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму ответили Лукашенко, порассуждавшему о «войне» за полуостров
Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев не боролся за Крым, потому что у страны «не было власти и желания защищать свой кусок земли».

«При всем уважении к белорусскому президенту, он не ведает, что говорит. Крым никогда не был украинской землей, а крымчане – украинцами... Поэтому воевать с Россией "за свою землю" и "своих людей" было попросту некому за отсутствием таковых», - ответил на высказывания Лукашенко глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он отметил, что даже в Киеве понимают, что Крым никогда Украине не принадлежал, передает Радио Sputnik.

АБ

Экономика

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Реальная доходность вкладов населения, депозитов, с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 гг. Прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью