В Крыму ответили Лукашенко, порассуждавшему о «войне» за полуостров

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7 августа 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев не боролся за Крым, потому что у страны «не было власти и желания защищать свой кусок земли».

«При всем уважении к белорусскому президенту, он не ведает, что говорит. Крым никогда не был украинской землей, а крымчане – украинцами... Поэтому воевать с Россией "за свою землю" и "своих людей" было попросту некому за отсутствием таковых», - ответил на высказывания Лукашенко глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он отметил, что даже в Киеве понимают, что Крым никогда Украине не принадлежал, передает Радио Sputnik.