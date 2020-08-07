В какую цену обойдётся России разрыв отношений с Белоруссией

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7 августа 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Усиление конфликта Москвы и Минска повышает риск развития событий по украинскому сценарию. Государства могут полностью прекратить отношения, что негативно скажется на российской экономике и военной политике.



Минск может прекратить выплату долга, в том числе и за строительство атомной станции. Россия потеряет стратегическую военную инфраструктуру. Речь идёт о станции обнаружения ракет и узел связи с подводными лодками.



Если Россия потеряет связной узел «Вилейка», то отечественные подводные лодки не смогут получить качественной связи, находясь в акватории Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Ущерб от такой потери составит десятки миллиардов рублей. Помимо этого Белоруссия может остановить нефтегазовый транзит, повысить цены на поставляемые в нашу страну товары.



Разрыв политических отношений с Украиной не привёл к полной остановке торговых сделок. Россия по-прежнему поставляет через территорию «Незалежной» углеводороды для Европы.

При этом украинская экономика из-за конфронтации с Россией понесла колоссальные потери. На Украине остановили работу целые отрасли производства.



Бывшие советские республики не готовы сотрудничать с Россией по правилам современного рынка. Остановка помощи, сворачивание льготных программ вызвала у Минска и Киева недопонимание. Бывшие социалистические республики рассчитывали на постоянные уступки и выгодные сделки от Москвы.



