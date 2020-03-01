В США рассказали о

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1 марта 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Conversation

Фото: pixabay.com

В Мичиганском технологическом университете представили сценарий крупномасштабной ядерной войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем. Профессор материаловедения Джошуа Пирс объяснил, что односторонняя атака подобным оружием несет разрушительные последствия для самой сраны.

В своем материале автор отметил, что запуск 1 тыс. ядерных боеголовок по другому государству со стороны США приведёт к гибели 140 тыс. американцев в год, а запуск 7 тыс. – к массовому голоду 5 млн человек. Он добавил, что после удара на территории страны изменится климат и станет непригодным для жизни.

Ученый считает, что безответный удар США по России или Китаю может стать «губительным» для них.

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