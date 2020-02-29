Первую смерть от коронавируса зафиксировали в США

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29 февраля 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это первая смерть от вируса из Китая в Соединенных штатах Америки.

"Департамент здравоохранения штата Вашингтон подтверждает, что первая в США смерть от COVID-19 произошла на территории штата", - сообщается на странице департамента в сервисе микроблогов Twitter.

Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории Соединенных Штатов достигло более 60 человек.

Вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.