Все новости >>

//В мире 13+

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в США

, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в США
фото: pixabay.com

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата. Это первая смерть от вируса из Китая в Соединенных штатах Америки.

"Департамент здравоохранения штата Вашингтон подтверждает, что первая в США смерть от COVID-19 произошла на территории штата", - сообщается на странице департамента в сервисе микроблогов Twitter.

Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории Соединенных Штатов достигло более 60 человек.

Вспышка заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

АС

//картина дня

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В 90-х его песни звучали из каждого магнитофона, и спустя более четверть века он даёт около 130-ти кассовых концертов в год. «Король 90-х», Заслуженный артист России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан