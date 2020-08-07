Принц Гарри ополчился на Facebook

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7 августа 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото globallookpress.com/ Mattel

Герцог Сасексский призвал рекламодателей обуздать ненависть в социальных сетях. Внук британской королевы назвал нынешнюю ситуацию «кризисом ненависти» и предложил оставить Facebook без доходов от рекламы.

С «кризисом» ненависти принц Гарри и его жена Меган решили насмерть. Они инициировали кампанию «Stop Hate for Profit». Теперь пытаются убедить крупных рекламодателей сократить расходы на рекламу в Facebook. А сам герцог уже написал статью в американском деловом журнале Fast Company.

«Некоторые могут спросить, почему кампания перемен нацелена на рекламу в интернете», — - объяснился принц в своей статье: «Многие из нас любят и наслаждаются социальными сетями. Это, казалось бы, бесплатный ресурс для подключения, обмена и организации. Но на самом деле это не бесплатно. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, они узнают о вас больше. Наша информация, личные данные и привычки превращаются в рекламные площади и доллары. Цена, которую мы платим, намного выше, чем кажется».

Принц Гарри призвал рекламодателей отказаться от продвижения своей продукции в социальных сетях. И это действительно, вызывает вопросы к нему. «Некоторые» его теперь могут «спросить» — в каком мире, вообще, он живет?

Планету проглотил коронавирус и финансовый кризис. В Соединенных Штатах митинги. В Бейруте взрыв. В Сирии и Ливане война. Индия с Китаем на пороге войны. А Вашингтон начал собственное противостояние с Пекином. В его собственной стране помимо финансового кризиса с коронавирусом еще и Брексит. А принца Гарри, герцога Саксонского волнует «кризис ненависти» на Facebook.