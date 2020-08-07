Количество заразившихся COVID-19 в Африке превысило 1 миллион

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7 августа 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

тест на COVID-19, Ajun Ally/Keystone Press Agency

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в странах Африки достигло к настоящему моменту 1 008 377. Об этом заявило региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

За минувшие сутки в Африке число случаев заболевания увеличилось на 15 900. Жертвами коронавирусной инфекции за 24 часа стали 488 пациентов, вследствие чего общее количество умерших составило 22 087. Количество выздоровевших на континенте достигло 690 тысяч.

Наибольшее число инфицированных и умерших выявлено в ЮАР – 538 184 и 9 604 соответственно. В Египте зарегистрировали 4 951 летальный исход и 95 006 заразившихся.