Ливан выразил России благодарность за помощь после взрыва
7 августа 2020, 18:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар заявил, что его страна благодарна России за помощь, оказанную после мощного взрыва в столице страны Бейруте, который спровоцировал масштабные разрушения.
Нассар лично от себя как от посла братской страны выразил России и лично президенту РФ Владимиру Путину благодарность за соболезнования и солидарность с ливанским народом, а также за оперативную помощь, которая была направлена в Ливан. Москва предоставила пострадавшей стороне специалистов, медикаменты, полевой госпиталь и лабораторию для проведения тестирования на COVID-19.
Дипломат добавил, что в Бейруте надеются на дополнительную помощь от России, в частности на предоставление строительных материалов для восстановления города.
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