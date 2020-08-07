Ливан выразил России благодарность за помощь после взрыва

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7 августа 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

последствия взрыва в Бейруте, Marwan Naamani/dpa

Ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар заявил, что его страна благодарна России за помощь, оказанную после мощного взрыва в столице страны Бейруте, который спровоцировал масштабные разрушения.

Нассар лично от себя как от посла братской страны выразил России и лично президенту РФ Владимиру Путину благодарность за соболезнования и солидарность с ливанским народом, а также за оперативную помощь, которая была направлена в Ливан. Москва предоставила пострадавшей стороне специалистов, медикаменты, полевой госпиталь и лабораторию для проведения тестирования на COVID-19.

Дипломат добавил, что в Бейруте надеются на дополнительную помощь от России, в частности на предоставление строительных материалов для восстановления города.