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Белорусский дипломат заявил о планах начать блокаду Крыма в случае победы оппозиции

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусский дипломат заявил о планах начать блокаду Крыма в случае победы оппозиции
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Белоруссия начнет блокаду Крымского полуострова, если на грядущих выборах президента страны одержат верх представители оппозиции. О соответствующих планах заявил Валерий Цепкало, белорусский дипломат, не допущенный до участия в голосовании в качестве кандидата.

По словам Цепкало, процитированного порталом Avia.pro, в случае победы оппозиции Минск не будет признавать Крым российским регионом. Также, как отметил политик, новая власть присоединится к международной блокаде полуострова. Она, в частности, будет предполагать отсутствие бизнес-контактов с Крымом и запрет на заход в местные порты для торговых судов под белорусским флагом.

Ранее в пятницу сообщалось, что Даниил Богатырев, украинский политолог, спрогнозировал «полный аншлюс» Белоруссии в случае ввода на территорию бывшей советской республики российских войск.

ДЦ

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