Почему Зеленский сменил состав украинской делегации в контактной группе по Донбассу

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7 августа 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Леонид Кравчук, фото: globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав украинской делегации в контактной группе по Донбассу. Политические эксперты отметили, что Зеленский включил в состав украинской делегации на переговорах в Минске политиков начала 1990-х годов - первого премьер-министра страны 87-летнего Витольда Фокина, а главой переговорщиков первого президента Украины 85-летнего Леонида Кравчука.

Аналитики считают, что как Кравчук, так и Фокин, давно отошли от дел и вряд ли смогут сделать переговорный процесс более эффективным, поскольку успех переговоров всё равно зависит от позиции Киева. Но, по словам Кравчука, Фокина пригласили принять участие в работе группы из-за его хорошего знания Донбасса.

«Его знают в Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут», — пояснил Кравчук.

Эксперты обратили внимание на возраст руководителей украинской делегации на переговорах.

Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, считает, что на Украине кадровый голод, поэтому Зеленский сменил переговорщиков. По мнению Шаповалова, «маловероятно, что такие фигуры, как Кравчук или Фокин, могут пригодиться в переговорном процессе, поскольку они давно уже не занимаются политикой, не имеют политического веса и не включены в процесс принятия решений».

Кравчук ранее заявил, что не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в Минских соглашениях. А теперь он раскрыл вероятный план Украины на случай их провала.