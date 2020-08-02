Захарова прокомментировала заявление Кравчука о Минских соглашениях

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2 августа 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com/maria.zakharova.167

Леонид Кравчук, фото: globallookpress.com

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала заявление Леонида Кравчука, назначенного новым главой делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Захарова написала в своем комментарии, опубликованном в Facebook, что Кравчук, бывший первым президентом Украины, заявил, что не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в Минских соглашениях. Она процитировала украинского политика, сказавшего: «Россия пока что говорит об особом статусе, как это записано в минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое».

Мария Захарова считает, что украинским властям «может не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский, собраться вчетвером и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях». Официальный представитель МИД России имела ввиду всех бывших и действующего президента Украины.

«Немаловажный факт - из этой четвёрки у двоих вопросов по «минскому пакету» не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы «не тормозить процесс». Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано - предложила Захарова. По ее мнению, внутриукранский саммит получится конструктивный, винить в срыве будет некого, да и придётся обойтись без вояжа в Париж.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение Леонида Кравчука главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

28 июля бывший украинский президент Леонид Кучма прекратил работу в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.