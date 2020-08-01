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Кулеба оценил назначение Кравчука в группу по Донбассу

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Кулеба оценил назначение Кравчука в группу по Донбассу
Леонид Кравчук, фото: facebook.com/1leonidkravchuk/

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение экс-президента страны Леонида Кравчука главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

28 июля бывший украинский президент Леонид Кучма прекратил работу в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
Кулеба сказал про Кравчука:  «Он человек с большим политическим опытом. Думаю, это только усилит работу украинской делегации в ТКГ».

Ранее первый украинский президент говорил, что согласился возглавить делегацию Киева в трёхсторонней контактной группе и будет работать до последнего вздоха. «Я принял решение: если я смогу — а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, — я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился», — сказал политик.

По словам Кравчука, Владимир Зеленский «реанимировал «нормандскую четвёрку» и не боится принимать непопулярные решения.

Кулеба также заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией после 2014 года было правильным.

ИЧ

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