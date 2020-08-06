Лукашенко: Отдельные люди в РФ хотят «бросить Белоруссию к башне Кремля»

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6 августа 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные под Минском граждане России связаны с человеком уровня «замминистра», который планирует «бросить республику к какой-то кремлевской башне».

«Мне очень печально, что вот эти вагнеровцы с ним связаны … но с другой стороны думаю - ну он же игрушка в чужих руках, не он же принимает решение. Да он организовывает, у него бизнес… но не он это, чуть-чуть повыше – заместители министров… Некоторые по Белоруссии побегали и не получилось, и вот им надо доказать, что мы вот Белоруссию тепленькую принесем и бросим к какой-то кремлевской башне», - высказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко отметил, что подозревает некоторых людей из среднего звена руководства РФ в недоброжелательном отношении к Белоруссии. По его словам, «Россия не однородная». Он добавил, что все равно всех «поймает».

Кроме того, Лукашенко считает, что Украина и Россия «падут» вслед за Белоруссией.