Лукашенко рассказал, как Ельцин относился к своему преемнику - Путину
6 августа 2020, 22:21[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что первый российский лидер Борис Ельцин переживал о выборе своего преемника в лице Владимира Путина.
«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина», - пояснил он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Лукашенко отметил, что Ельцин «сильно любил власть». По его словам, первый раз экс-президент «взбесился», когда Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Однако белорусский лидер вспомнил, как успокаивал его: «Я говорю: "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем"».
Ранее Лукашенко поделился своим мнением о Владимире Путине.
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