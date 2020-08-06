Лукашенко рассказал, как Ельцин относился к своему преемнику - Путину

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6 августа 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что первый российский лидер Борис Ельцин переживал о выборе своего преемника в лице Владимира Путина.

«Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина», - пояснил он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко отметил, что Ельцин «сильно любил власть». По его словам, первый раз экс-президент «взбесился», когда Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Однако белорусский лидер вспомнил, как успокаивал его: «Я говорю: "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем"».

Ранее Лукашенко поделился своим мнением о Владимире Путине.