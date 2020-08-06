Лукашенко: «Путин не будет президентом до 2036 года»
6 августа 2020, 20:14[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин «никогда» не будет у власти до 2036 года. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону в четверг, 6 августа.
«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я вам 100% гарантирую. Все зависит от обстановки, она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть», - пояснил он.
По его словам, Путин найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который «продолжит тот путь, который существует сейчас».
Ранее Лукашенко назвал нелюбимую черту российского президента.
Кроме того, он считает, что Украина и Россия «падут» вслед за Белоруссией.
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