Лукашенко: «Путин не будет президентом до 2036 года»

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6 августа 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин «никогда» не будет у власти до 2036 года. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону в четверг, 6 августа.

«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я вам 100% гарантирую. Все зависит от обстановки, она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть», - пояснил он.

По его словам, Путин найдет вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который «продолжит тот путь, который существует сейчас».

Ранее Лукашенко назвал нелюбимую черту российского президента.

Кроме того, он считает, что Украина и Россия «падут» вслед за Белоруссией.