Лукашенко назвал нелюбимую черту «своего старшего брата» Путина
6 августа 2020, 19:59[ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как относится к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие, младшие. Ты действительно и по возрасту, и по весу старший брат», - высказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что ему не нравится недоверчивость Путина. Однако он не исключает, что для политика - это «супер-черта». По его словам, ему очень не хватает ее в характере. «Старший брат должен младшего поддерживать», добавил он. Кроме того, Лукашенко считает российского президента «своеобразным» человеком, непохожим на других.
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