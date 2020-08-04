Лукашенко заявил, что против него направлены «ядовитые ковидные стрелы»

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4 августа 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его хотят «уничтожить ядовитыми ковидными стрелами». Однако он предупредил другие страны, что «загнать» местный народ «под плетку» не получится.

Лукашенко отметил, что Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Кавказ и «братские Россия и Украина» сейчас с интересом наблюдают за Белоруссией и задаются вопросом: «Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне?». По его словам, страны понимают, если республика «рухнет», то следующими будут они.

«Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко – свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет … белорусам нет места нигде», - пояснил он во время послания к народу и парламенту.

Лукашенко добавил, что милиция, армия и спецслужбы не позволят «запрячь [народ] в телегу и погонять кнутом», даже, когда его не будет у власти. Он подчеркнул, что белорусы страну никому не отдадут, они крепко держат в руках будущее независимого государства.

Ранее Лукашенко призвал не слушать «вранье» России о задержании своих граждан.