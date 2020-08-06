Атаку ВКС РФ по пытавшимся пойти в наступление в Сирии боевикам сняли на видео

Аргументы Недели → В мире 13+

6 августа 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В интернете появилось видео, на котором запечатлена атака авиации РФ по боевикам, пытавшимся начать наступление на территории Сирии.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении портала Avia.pro, некоторое время назад джихадисты попытались организовать наступление на позиции подконтрольных Дамаску войск, расположенные в районе провинций Хама и Идлиб. Удары по вооруженным формированиям нанесли ВКС РФ. В итоге боевики потеряли убитыми десятки человек. Также были уничтожены бронетранспортеры и прочая техника.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео учебных стрельб российских комплексов «Искандер-М».