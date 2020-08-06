Черногория разрешила въезд россиянам без ограничений

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6 августа 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Черногория, pixabay.com

В Черногорию разрешен въезд российским туристам без каких - либо ограничений и дополнительных условий. Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в пресс-службе местного кабинета министров.

«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», - пояснили в ведомстве.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о возможных опасностях путешествий в Черногорию.

Кроме того консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил недовольство из-за того, что страна открыла границы для российских туристов.