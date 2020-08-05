Украинский консул в Черногории не оценил решение открыть границу для россиян
5 августа 2020, 08:47[ «Аргументы Недели» ]
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил недовольство из-за того, что страна открыла границы для российских туристов. Ранее власти Черногории внести Россию в «зеленый» список.
«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13-14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах», - высказался Шматов в Сети.
Он признал, что открытие границ других стран для Российских граждан является вопросом времени и важным экономическим фактором. Консул выразил надежду, что «дискриминация» для жителей Украины скоро окончится, и границы будут открыты.
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