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Черногория открыла границы для России

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Черногория открыла границы для России
Флаг Черногории. Фото: pixabay.com

В Черногории Национальный координационный совет постановил внести Российскую Федерацию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. Таким образом, власти Черногории признали Россию «эпидемиологически безопасной».

Помимо России список пополнил Азербайджан. Отмечается, что граждане этих стран теперь смогут посещать Черногорию без дополнительных условий. Это правило распространяется на «зеленые» страны, в которых количество заболевших на 100 тысяч населения менее 25. Жители «желтых» стран для въезда должны предоставить результат ПЦР-теста не старше 71 часа.

АБ

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