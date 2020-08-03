«Пока никого не пустим». Из-за коронавируса Черногория по-прежнему закрыта для россиян

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3 августа 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пока что для любителей отдыхать на Балканах - очень плохие новости. Черногорское правительство в ближайшее время не станет открывать границы для россиян.

Предполагалось, что граждан РФ пустят на территорию страны уже с 1 августа. Однако в Координационном совете Черногории посчитали иначе. Решение так и не было принято, и возможно ограничения продлятся до начала осени. Из-за коронавирусной инфекции общий поток путешественников в Черногорию упал на целых 92%. В самый разгар сезона там находится не более 15 000 иностранных туристов. Страна едва не вернулась на уровень начала 2000-х, когда здесь даже не было нормальных пляжей. Туристический бизнес Черногории серьёзно пострадал. У многих владельцев общепита нет даже 5% прошлогоднего оборота. Местные жалуются, что не привыкли к пустующим барам и ресторанам, которые всегда в пик сезона наводняли посетители.

В Черногории до сих пор сохраняются некоторые ограничения на фоне коронавирусного распространения. Президент Джуканович заявил, что не собирается подвергать своих граждан опасности. К тому же с недавнего времени там снова началось заражение. Все случаи заболеваний, как правило, завозные. На сегодня число заболевших в Черногории уже приближается к 3300 человек (точная цифра – 3258). 1445 пациентов уже выздоровели. От осложнений скончались 50 заражённых, в основном очень пожилые люди и инвалиды. Ситуация всё ещё остаётся весьма неприятной для местных жителей.