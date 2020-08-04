Россиян предупредили о возможных опасностях путешествий в Черногорию

Черногория открыла границы для российских туристов, однако эксперты не советуют сломя голову ехать туда на отдых. О возможных рисках рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Он напомнил, что в марте, когда Россия начала эвакуировать своих граждан из других стран, власти Черногории на протяжении нескольких дней не могли дать разрешение.
Барзыкин добавил, что бояться стоит не только сложностей с возвращением на родину, но и рисков завезти в Россию коронавирус. «Даже в первый раз Москва ведь приняла удар не из Китая, а как раз из Европы. Впрочем, думаю, в отсутствии или наличии рисков будут разбираться Роспотребнадзор, Росавиация», - отметил он.
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