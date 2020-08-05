В Айя-Софии от сердечного приступа скончался турецкий муэдзин
5 августа 2020, 18:11[ «Аргументы Недели» ]
Муэдзин Осман Аслан внезапно скончался от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле.
Смерть наступила 2 августа, однако известно об этом стало только сегодня.
Аслан был добровольцем, который призывал мусульман совершать намаз (ритуал молитвы в Исламе) в Айя-Софии.
В соборе Святой Софии в Стамбуле прошел первый за 86 лет намаз. Турецкий электорат с равнодушием встретил идею о смене статуса музея Святой Софии. Граждан больше интересуют экономические проблемы и безработица, которые стали более актуальны из-за пандемии коронавируса.
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