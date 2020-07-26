В соборе Святой Софии в Стамбуле прошел первый за 86 лет намаз

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26 июля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

собор Святой Софии, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Стамбульском соборе Святой Софии прошел пятничный намаз, произошедший впервые за 86 лет. Трансляция богослужения велась на больших экранах, установленных на площади возле храма.

Многие из паломников специально прибыли из других стран для того, чтобы послушать молитву, которая длилась 24 часа. Вокруг собора несли дежурство десятки автомобилей скорой помощи и полиции, а также – вертолеты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в намазе, прочитав отрывок из Корана, который предваряет молитву.

Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с возобновлением мусульманских молитв в соборе Святой Софии. "Аббас выразил надежду, что это историческое событие благоприятно скажется на исламском мире. В ходе переговоров также обсуждались турецко-палестинские отношения и региональные события", - отмечается в распространенном коммюнике.