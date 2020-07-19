Эрдоган проинспектировал работы по превращению Святой Софии в мечеть и опубликовал фото
19 июля 2020, 20:28[ «Аргументы Недели» ]
Инспекцию работы по преобразованию собора Святой Софии в мечеть провел сегодня Реджеп Тайип Эрдоган. Его сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая.
Также в проверке приняли участие глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, глава МВД Сулейман Сойлу и глава Управления по делам религий Али Эрбаш.
Первый намаз в Айя-Софии планируется провести 24 июля. Эрдоган обнародовал фотографии своего посещения собора. Снимки опубликованы на странице главы государства в Twitter.
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