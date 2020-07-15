Зачем Эрдоган вернул музею Айя-София статус мечети

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15 июля 2020, 23:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: соцсети

На прошлой неделе Госсовет Турции принял с подачи президента Эрдогана историческое решение: вернуть музею Айя-София статус мечети. Подпись и указ первого президента и основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о музейном статусе перебивает действующий лидер страны, ведущий ее в сторону от светского пути.

Российская и зарубежная общественность бурно отреагировала на это событие. Высказывались различные опасения. Основные из них:

- историческое наследие ЮНЕСКО (в частности, фрески) находится под угрозой;

- Эрдоган возрождает Османскую империю.

Как отмечает востоковед и директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, фрески не будут настолько доступны посетителям, как раньше, и на время намазов они будут завешиваться.

Поделился своим мнением эксперт и насчет «возрождения Османской империи»:

«Эрдоган примерно такой же «неоосман», как Путин условный сталинист. То есть курс президента Турции в строгом смысле даже неоосманским не назовешь. Ни он, ни тем более его сторонники из правящей ПСР-АКР не готовы к соблюдению всех норм и предписаний ислама по шариату (свод исламского права). Для многих из них в порядке вещей восхвалять своего лидера и проводимый им курс и при этом потреблять спиртные напитки».

Юрий Мавашев отмечает, что Эрдоган использует некоторые исторические воспоминания об имперском прошлом:

«Во-первых, он считает, что для него это такая политическая страховка на будущее, обеспечивает его, Эрдогана, личную безопасность. Ведь теперь он еще раз вписал себя в историю, пойдя на встречу «трудящимся Востока». Не сказать, что большинство очень просили, но он их убедил, создав искусственный ажиотаж. Когда многие страны мира выступили против этого решения - было делом совсем несложных политтехнологий доказать: «мы суверенные и будем делать так, как захотим». Здесь же поднимутся и пошатнувшиеся рейтинги президента и его партии.

Во-вторых, он решает прикладные задачи на международной арене. Да, в России, в США и в ЕС задумку Эрдогана не оценили. Но и не для них был перформанс. Он виртуозно «перетянул одеяло» от стран арабского Востока (в частности, от монархий Персидского залива), поставив их в глупейшее положение. Поддержи турок Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет сейчас, когда Эрдоган официально в Ливии, - значит признать его правоту везде на Ближнем Востоке. На это пойти не могут - сами хотят рулить. Не поддержи Анкару в этом вопросе - опять же посадка в лужу, поскольку аналогичных шагов, где можно «утереть христианскому Западу нос» просто нет. В итоге ведущие арабские СМИ либо отмалчиваются, либо вынуждены откусывать нечто невнятное».

«Разумеется, арабская улица внимательно следит за происходящим. Все всё поняли. Это значительно развяжет Эрдогану руки и в Ливии против Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, и где угодно ещё на Ближнем Востоке. Туда он и пойдет. Скоро увидим», - заключает эксперт.

Ранее свой взгляд на эту ситуацию в открытом письме Н.С. Михалкову изложила писатель, заведующая отделом культуры «Аргументов недели» Татьяна МОСКВИНА