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Эрдогану не удалось поднять свой рейтинг c помощью музея Святой Софии

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдогану не удалось поднять свой рейтинг c помощью музея Святой Софии

Турецкий электорат с равнодушием встретил идею о смене статуса музея Святой Софии. Граждан больше интересуют экономические проблемы и безработица, которые стали более актуальны из-за пандемии коронавируса.

По итогам социологического опроса за действующего главу государства Реджепа Эрдогана готовы отдать голоса только 38% населения. Экономика страны характеризуется отрицательными показателями уже на протяжении 12 лет. Более двух миллионов человек потеряли работу, избиратели разочарованы бездействием властей.

Эксперты отмечают, что главные представители электората – религиозные и националистические круги - оказывают на Эрдогана серьёзное давление. Их чаяниям глава государства решил уделить большее внимание, с чем и было связано решение по статусу музея Святой Софии. При этом Эрдоган может не удержаться у власти, и оппозиционеры прогнозируют проведение внеочередных выборов уже в следующем году.

Влиятельной политической фигурой, неофициально претендующей на роль турецкого главы, является министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Ему подконтрольны все силовые структуры. Ранее он возложил ответственность на правительство за провал карантинной программы, тем самым завоевав большие политические очки и поддержку народа.

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