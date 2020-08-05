В Европе разработали антикоронавирусные приложения

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5 августа 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Reuters

мир в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Flo Rols

До появления вакцины Европа начала использовать смартфоны для борьбы с пандемией. Два главных смартфон-гиганта создали приложение, которое отслеживает опасные контакты людей.

Новые приложения уже запущены, либо планируются к запуску в 20 европейских странах. Программы отслеживают близкие контакты людей и предупреждают об этом.

Приложения используют Bluetooth-канал. Они фиксируют два статуса: безопасный «зеленый» и опасный «красный». Если рядом никого со смартфоном нет, то приложение работает в зеленом режиме. Если владелец коммуникатора оказался на дистанции ближе 2 метров от другого владельца телефона, то начинается отсчет времени. Если это время будет больше 15 минут, то подается красный сигнал и человек получит уведомление.

Дальнейшие действия приложения в разных странах отличаются. В Германии предлагают обратиться за медицинской помощью, в Швейцарии рекомендуют позвонить по телефону горячей линии. В Ирландии пользователь может сделать выбор: либо он звонит оператору, либо заказывает обратный звонок.

Это первый успешный опыт внедрения высоких технологий в борьбу с пандемией. Прежние попытки разработки приложений потерпели неудачу. В итоге Google и Apple совместно разработали общий стандарт, который работает практически на всех смартфонах.

Появление нового стандарта оказалось весьма кстати. В Европе уже начинается вторая волна коронавируса. Сейчас ее заметили в Чехии и Франции. А накануне это произошло в Эстонии и Германии.