Еще в двух странах Европы заметили начало второй волны коронавируса

Франция и Чехия заявили об усилении пандемии. С заявлениями выступили официальные столицы обеих стран.
В Чехии заговорили о скачке новых диагнозов коронавируса. Там за сутки выявлено 290 случаев заражений за сутки. Раньше было меньше. Такая же история во Франции. Там выявили больше тысячи новых заразившихся коронавирусом. Раньше счет шел на сотни.
В Чехии больше всего заразилось людей на востоке Моравии-Силезии. Она граничит с Польшей, в свою очередь, в которой больше всего заражаются коронавирусом шахтеры и их семьи.
Что стало причиной усиления пандемии во Франции не уточняется. Там говорят о том, что скоро французам снова придется надевать маски в общественных местах. О том же говорят в Чехии.
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