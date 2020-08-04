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Вторая волна коронавируса уже началась в Германии

, 16:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Augsburger Allgemeine

Вторая волна коронавируса уже началась в Германии
фото: pixabay.com

Германия борется с второй волной коронавируса. Об этом заявил союз медиков страны.

Германия едва только успела оправиться от первой волны пандемии. Там ситуация стабилизировалась. Накануне даже открылась первая школа и дети приступили к занятиям. Но похоже открытие произошло слишком рано. Глава союза медиков Германии Сюзанна Йона выступила с громким заявлением.

«Мы уже находимся во втором, неглубоком подъеме», — заявила Сюзанна Йона немецкой прессе.

По словам главы союза медиков Германии, причиной второй волны стала безалаберность немцев. Они перестали соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Статистика в Германии действительно начала повышаться в последнее время. Рост количества заразившихся зафиксировал институт Роберта Коха.

О второй волне в Германии начали говорить некоторое время назад. Но раньше были только намеки на ее начало. Теперь об этом говорят, как о свершившемся факте.

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