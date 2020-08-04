Вторая волна коронавируса уже началась в Германии

Германия борется с второй волной коронавируса. Об этом заявил союз медиков страны.
Германия едва только успела оправиться от первой волны пандемии. Там ситуация стабилизировалась. Накануне даже открылась первая школа и дети приступили к занятиям. Но похоже открытие произошло слишком рано. Глава союза медиков Германии Сюзанна Йона выступила с громким заявлением.
«Мы уже находимся во втором, неглубоком подъеме», — заявила Сюзанна Йона немецкой прессе.
По словам главы союза медиков Германии, причиной второй волны стала безалаберность немцев. Они перестали соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
Статистика в Германии действительно начала повышаться в последнее время. Рост количества заразившихся зафиксировал институт Роберта Коха.
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