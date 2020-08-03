В Германии начали открывать школы

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3 августа 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

С начала пандемии первая школа открылась в Германии. Директора других школ тоже предлагают открыть учебные заведения. Один из них выступил с достаточно яркими словами. Он порекомендовал ученикам «научиться бороться с желанием блевать». Его цитируют британские СМИ.



Эта рекомендация стала центром рассказа о том, что все находящиеся в школе могут проходить самостоятельное тестирование. Это поможет индивидуально выявить коронавирус. Мазки предлагается брать стоя перед зеркалом.

«Вы должны бороться с желанием блевать», — сказал директор школы Нойштрелице Генри Теш.

Школа в Нойштерлице еще пока закрыта из-за пандемии. Первое немецкое учебное заведение открылось в Мекленбурге-Передней Померании. Это регион на северо-востоке Германии.

Пандемия внесла коррективы в организацию учебного процесса. Ученики в школьных группах будут распределены в шахматном порядке. Перемены между уроками решено организовывать только в строго ограниченных районах.

Начальные классы будут учиться только 4 часа в день. Занятия для учеников средних классов ограничены пределами 5 — 6 часов.

В Германии ситуация с коронавирусом более-менее приходит в норму. Да и в целом пандемия может уже скоро закончиться. В России уже создали вакцину. В связи с этим в Британии даже назвали нашу страну победителем в гонке по созданию вакцин.