В Германии за последние 24 часа COVID-19 заразились 955 пациентов
1 августа 2020, 12:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Германии 955 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщил 1 августа Институт Роберта Коха .
За все время пандемии в ФРГ коронавирусной инфекцией заразились 209 653 человека, скончались 9 148, выздоровели около 193 тыс. пациентов.
С прошлой недели в республике наблюдается рост числа случаев инфицирования, возникло несколько новых очагов. Власти сначала ввели добровольные тесты на COVID-19 для всех, кто возвращается из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а затем распорядились ввести обязательное обследование.
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