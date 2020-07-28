Германия встревожена началом второй волны коронавируса

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28 июля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Ангела Меркель без маски на встрече с представителями парламента ЕС на фото globallookpress.com

Официальный Берлин заявил о тревоге по поводу роста количества новых случаев заболевания коронавирусом. В усугублении ситуации обвинили небрежность.

В нынешнем усилении пандемии в Германии виновата небрежность. Об этом заявили немецкие медики. За последнюю неделю немецкие врачи устанавливали больше 550 новых диагнозов COVID-19 каждый день. В начале июня этот показатель был на уровне трех с половиной сотен. Берлин планирует усилить контроль коронавируса.

«Мы должны предотвратить повторное быстрое и бесконтрольное распространение вируса», — заявил Лотар Вилер. Он работает директором института Роберта Кохат и про коронавирус в Германии знает, как никто больше: «Новые события в Германии вызывают у меня сильное беспокойство. Усиление пандемии связано с тем, что мы стали небрежными. Только от нас зависит, как развивается коронавирус в стране».

Вилер выступил с рядом рекомендаций. В их число вошло традиционное ношение масок даже на улице и соблюдение социальной дистанции.

Во время пандемии Европу немцы начали раздражать своим брюзжанием по поводу соблюдения антикоронавирусных мер. Немецкие журналисты называют ужасом обычные сцены на пляжах, которые бывают летом. Они менторствуют на тему необходимости соблюдения всеми европейцами социальной дистанции. Для британских СМИ уже даже становилось информационным поводом нарушение антикоронавирусных правил жителями Германии, когда они выезжают за границу.

Как теперь оказалось, это менторство не более, чем обычное брюзжание. К соблюдению правил общественного поведения сами немцы относятся достаточно вольно. Это уже привело к началу второй волны коронавируса.