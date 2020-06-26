Немцев шокировали дикие сцены на английских пляжах после коронавируса

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26 июня 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Die Welt

фото: pixabay.com

Журналисты из Германии испытали шок, когда увидели английские пляжи. Великобритания находится в пятерке лидеров по коронавирусу. Но англичане приходят на пляжи и устраивают чуть ли не оргии.

Происходящее на английских пляжах описали немецкие журналисты. Сделали они это своеобразно, с высоты своего менталитета.

«После диких сцен на пляжах и на уличных вечеринках в стране распространяется беспокойство о том, что в „Супер субботу “, как называется следующая дата открытия, могут произойти еще большие беспорядки», — уже завершил свой репортаж журналист газеты Die Welt.

Сами дикие сцены были описаны в самом начале. Описание получилось достаточно ярким. Прочитав его, можно запросто представить себе эти «британские оргии».

«Солнце, ярко – голубое небо, температура более 30 градусов по Цельсию, но бассейны и пивные бары в Великобритании продолжают закрываться. Поездка на один из великолепных песчаных пляжей на побережье канала-единственная альтернатива. Так подумали десятки тысяч англичан и поэтому захватили хорошо доступные пляжи вокруг Борнмута в Дорсете», — рассказал репортер из Германии: «Плотно прижавшись друг к другу, люди лежали на песке и плавали в волнах на надувных матрасах, спрятавшись под зонтиками. Подъездные пути до Борнмута были в течение нескольких часов полностью забиты, парковка переполнена».

На самом деле, «дикими сценами» оказалось обыкновенное несоблюдение англичанами социальной дистанции. По-видимому, немцев это повергает в шок. Конечно, в Европе появились намеки на новую волну коронавируса после ослабления карантинных ограничений. Но у немцев особый менталитет.

"ДИКИЕ СЦЕНЫ" НА БРИТАНСКИХ ПЛЯЖАХ ПО ВЕРСИИ НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛИСТОВ