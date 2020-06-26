Из-за жадности немцы экономят на еде

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26 июня 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

фото: pixabay.com

Жители Германии покупают дешевое мясо и в целом экономят на еде. Немецкая пресса назвала это скандалом.

В Германии экономят на еде. За один год потребление мяса сократилось на 7 процентов. В прошлом году лишь четверть немецких мужчин заявили, что они едят мясо каждый день.

«У немцев нет культуры питания», — сообщает немецкая пресса: «Даже богатые едят дешевое мясо, хотя могут позволить себе продукцию лучшего качества».

Рассказывая о причинах экономии, эксперт намекает на жадность и менталитет немцев. В разгар коронавируса подобные новости называть скандалом в России вряд ли кто бы додумался.

Но это в России. А в Германии накануне одна из компаний начала процедуру банкротства. Аудиторы не обнаружили на ее счетах 1,9 миллиардов евро. Германию эта история повергла в шок. Там вдруг выяснили, что страна живет в мире грандиозных обманщиков.