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Из-за жадности немцы экономят на еде

, 20:54 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

Из-за жадности немцы экономят на еде
фото: pixabay.com

Жители Германии покупают дешевое мясо и в целом экономят на еде. Немецкая пресса назвала это скандалом.

В Германии экономят на еде. За один год потребление мяса сократилось на 7 процентов. В прошлом году лишь четверть немецких мужчин заявили, что они едят мясо каждый день.

«У немцев нет культуры питания», — сообщает немецкая пресса: «Даже богатые едят дешевое мясо, хотя могут позволить себе продукцию лучшего качества».

Рассказывая о причинах экономии, эксперт намекает на жадность и менталитет немцев. В разгар коронавируса подобные новости называть скандалом в России вряд ли кто бы додумался.

Но это в России. А  в Германии накануне одна из компаний начала процедуру банкротства. Аудиторы не обнаружили на ее счетах 1,9 миллиардов евро. Германию эта история повергла в шок. Там вдруг выяснили, что страна живет в мире грандиозных обманщиков.

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