Германию шокировало банкротство Wirdcard

25 июня 2020, 22:33[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: Die Welt
Банкротство компании Wirecard повергло Германию в шок. Федеральная пресса вышла с разгромными заголовками, в которых мир назван страной фантастических обманщиков.
Заявление о несостоятельности компания Wirecard подала после обнаружения финансовой дыры. Аудиторы отказались подписывать отчеты за прошлый год. Они не нашли 1,9 миллиардов евро на счетах. Акции компании обвалились на 90 процентов.
«Так мы приходим в страну грандиозных обманщиков», — с такими заголовками вышла немецкая пресса: «Случай Wirecard — это не просто позор. Скандал наносит ущерб всей Германии. Подорвана глубокая уверенность инвесторов в солидность страны».
Это новый крупнейший скандал, в которую попадает финансовая система Германии. Предыдущий был связан с Deutsche bank. Крупнейший банк Германии был назван прачечной для отмывания денег наркокартеля.
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