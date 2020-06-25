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В Европе новая вспышка коронавируса после ослабления карантина

, 18:22 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

В Европе новая вспышка коронавируса после ослабления карантина
Франция в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Пандемия усилилась в Европе после ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщила британская газета Guardian.

Сообщениет о всплеске пандемии британские журналисты вынесли в заголовок. Вспышка произошла после стабилизации обстановки.

Количество новых случаев заражений в европейских странах уменьшилось до сотен. Это стало поводом для постепенного снятия ограничений.

Правительства принялись отменять карантин. Испания и вовсе решила открыть границы. Это оказалось преждевременным. Врачи отмечают, что количество новых диагнозов начало увеличиваться. К концу недели врачи ожидают, что количество заразившихся превысит 10 миллионов человек.

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