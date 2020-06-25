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Коронавирусом заразились уже больше 9,5 миллионов человек

, 15:55 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились уже больше 9,5 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся COVID-19 превысило отметку в 9,5 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

Коронавирусом заразились 9 560 816 человек. Умерли 485 621, вылечились 5 200 323 человека. Это данные на 25 июня.

В коронавирусной статистике лидируют Соединенные Штаты. Там заразились почти 2,5 миллиона человек. В четверке остальных лидров Бразилия, Россия и Индия.

На нынешней неделе отмечается всплеск новых случаев заболевания. Во вторник количество новых диагнозов было больше 160 тысяч. В среду этот показатель вырос до 172 383.

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Страна

Количество заразившихся

Количество смертей

Количество вылечившихся

Новые диагнозы

Весь мир

9,560,816

485,621

5,200,323

+172,383

1

США

2,463,438

124,294

1,040,608

+38,386

2

Бразилия

1,193,609

53,895

649,908

+40,995

3

Россия

613,994

8,605

375,164

+7,176

4

Индия

474,585

14,914

272,008

+16,870

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