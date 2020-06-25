Коронавирусом заразились уже больше 9,5 миллионов человек

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25 июня 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся COVID-19 превысило отметку в 9,5 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

Коронавирусом заразились 9 560 816 человек. Умерли 485 621, вылечились 5 200 323 человека. Это данные на 25 июня.

В коронавирусной статистике лидируют Соединенные Штаты. Там заразились почти 2,5 миллиона человек. В четверке остальных лидров Бразилия, Россия и Индия.

На нынешней неделе отмечается всплеск новых случаев заболевания. Во вторник количество новых диагнозов было больше 160 тысяч. В среду этот показатель вырос до 172 383.

# Страна Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся Новые диагнозы Весь мир 9,560,816 485,621 5,200,323 +172,383 1 США 2,463,438 124,294 1,040,608 +38,386 2 Бразилия 1,193,609 53,895 649,908 +40,995 3 Россия 613,994 8,605 375,164 +7,176 4 Индия 474,585 14,914 272,008 +16,870