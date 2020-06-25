Коронавирусом заразились уже больше 9,5 миллионов человек

Количество заразившихся COVID-19 превысило отметку в 9,5 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.
Коронавирусом заразились 9 560 816 человек. Умерли 485 621, вылечились 5 200 323 человека. Это данные на 25 июня.
В коронавирусной статистике лидируют Соединенные Штаты. Там заразились почти 2,5 миллиона человек. В четверке остальных лидров Бразилия, Россия и Индия.
На нынешней неделе отмечается всплеск новых случаев заболевания. Во вторник количество новых диагнозов было больше 160 тысяч. В среду этот показатель вырос до 172 383.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
Новые диагнозы
|
Весь мир
|
9,560,816
|
485,621
|
5,200,323
|
+172,383
|
1
|
США
|
2,463,438
|
124,294
|
1,040,608
|
+38,386
|
2
|
Бразилия
|
1,193,609
|
53,895
|
649,908
|
+40,995
|
3
|
Россия
|
613,994
|
8,605
|
375,164
|
+7,176
|
4
|
Индия
|
474,585
|
14,914
|
272,008
|
+16,870