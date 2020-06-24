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В Калифорнии за один день заразились больше 6 тысяч человек

, 16:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Калифорнии за один день заразились больше 6 тысяч человек
фото: pixabay.com

В Калифорнии зафиксирован резкий всплеск коронавируса. За один день там заразилось больше 6 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Это абсолютный рекорд штата. За минувшие сутки в Калифорнии заразились короанвирусом 6 503 человека.

Если Соединенные Штаты являются лидером коронавирусной статистики во всем мире, то Калифорния — это лидер Соединенных Штатов.

Ранее на первом месте был штат Нью-Йорк. Теперь там среднесуточное количество новых диагнозов снизились до сотен. В Калифорнии этот же показатель увеличился до нескольких тысяч.

Лидером Калифорнии остается Лос-Анджелес. В этом городе находится Голливуд. Поэтому коронавирусная угроза нависла над мировой киностолицей.

Судя по наметившемуся тренду, нынешняя ситуация будет сохраняться достаточно долго. Впрочем, возможно, скоро начнется выпуск вакцины. В США уже начались испытания на людях.

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