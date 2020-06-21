Испания открывает границы после коронавируса

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21 июня 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Reuters

Антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Официальный Мадрид решил снять ограничения на въезд в Испанию. Границы открылись. Агентство Reuters сообщило кого решили пустить в Испанию.

Испания решила открыть границы в связи с окончанием эпидемии коронавируса. Ситуация с пандемией там сошла на нет. Количество новых диагнозов вышло на уровень сотен.

Официальный Мадрид снял запрет на посещение Испании для граждан стран Евросоюза за исключением Португалии. В список разрешенных стран вошли те, что входят в шенгенскую зону, а также Великобритания.

Прибывающим нужно учесть, что в Испании разрешено ходить по улицам в масках. При въезде у туристов меряют температуру. Кроме того, въезжающим нужно предоставить справку с информацией о том, откуда человек прибыл и где собирается остановиться в Испании.

Ранее о планах открыть границы сообщал председатель правительства Педро Санчес.