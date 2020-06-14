Премьер Испании рассказал об открытии границ

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14 июня 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Барселона, фото: pixabay.com

Председатель правительства Педро Санчес объявил об открытии границ со странами Шенгенской зоны с 21 июня. Исключение составит Португалия - граница с ней будет открыта с 1 июля, о чем было объявлено ранее.

По словам премьер-министра Испании, туристический сектор, на долю которого приходится более 12% ВВП, является ключевым для страны при восстановлении экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Позже будет решаться вопрос об открытии границ со странами, которые не входят в состав ЕС. Премьер добавил, что обязательный карантин, введенный ранее для всех прибывающих из-за рубежа, будет отменен с 21 июня.

Еврокомиссия обратилась 11 июня к странам ЕС с просьбой открыть границы с 15 июня, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение граждан внутри Евросоюза.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил,что ездить россиянам за границу пока не нужно.