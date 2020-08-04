Полковник ВСУ рассказал о боях с «армией России» под Иловайском в Донбассе

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4 августа 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Максим Миргородский, командир 95-й бригады Вооруженных сил Украины, рассказал о боестолкновениях с «российской армией» в районе Иловайска в зоне конфликта в Донбассе. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественной блогосфере.

Как вспомнил полковник Миргородский, в 2014 году ВСУ успешно проводили наступление, взяв под контроль ряд городов. Согласно утверждению комбрига, на подходе к Донецку, под Иловайском, на пути киевских военных встали подразделения армии РФ, якобы перешедшие границу. По словам Миргородского, «россияне артиллерией закапывали и перекапывали» силы ВСУ, удерживавшие участок «Изварино — Должанский — Саур-Могила». Из слов полковника, процитированного каналом «Донецкий тормозок» в «Яндекс. Дзен», следует, что в итоге украинским частям пришлось отступить.

Согласно версии официального Киева, Москва оказывает прямую военную помощь непризнанным ДНР и ЛНР. Российская сторона подобные утверждения отрицает.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владимир Орлов назвал возможное условие наступления Украины в Донбассе.