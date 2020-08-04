Озвучено возможное условие полномасштабного наступления Украины на ДНР и ЛНР

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4 августа 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Названо предполагаемое условие полномасштабного наступления Украины на непризнанные республики Донбасса. По данному вопросу высказался некоторое время назад военный эксперт Владимир Орлов.

Как отметил аналитик, для того, чтобы Украина решилась на вторжение в ДНР и ЛНР, в Киеве должен появиться «свой Михаил Саакашвили». Этот политик, ранее занимавший пост президента Грузии, отдал в августе 2008 года приказ о нападении на Южную Осетию, что привело к вмешательству в ситуацию России.

Орлов, ставший собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», добавил, что вероятность украинского наступления в регионе в настоящий момент очень низка.

Ранее сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, призвал Россию начать партизанскую войну на Украине.