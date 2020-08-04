В Германии хотят открыть стадионы

4 августа 2020, 17:05[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: die Zeit
Футбольная лига Германии заявила о готовности открыть стадионы. Сейчас ждут решения властей.
Немецкие спортфункционеры ждут решения властей. Футбольная лига готова к возвращению болельщиков. А пока 36 футбольных клубы совместно выработали правила посещения стадионов.
«Правила включают запрет на алкоголь, временную отмену билетных квот для выездных болельщиков и на стоячие места, а также введение персонализированных билетов, чтобы отслеживать распространение инфекции», — сообщила газета die Zeit.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.