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В Германии хотят открыть стадионы

, 17:05 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

В Германии хотят открыть стадионы
фото: pixabay.com

Футбольная лига Германии заявила о готовности открыть стадионы. Сейчас ждут решения властей.

Немецкие спортфункционеры ждут решения властей. Футбольная лига готова к возвращению болельщиков. А пока 36 футбольных клубы совместно выработали правила посещения стадионов.

«Правила включают запрет на алкоголь, временную отмену билетных квот для выездных болельщиков и на стоячие места, а также введение персонализированных билетов, чтобы отслеживать распространение инфекции», — сообщила газета die Zeit.

Для возобновления футбольных матчей требуется решение властей. Футбольная лига надеется на то, что оно будет положительным. Несмотря на то, что в Германии уже началась вторая волна коронавируса, там уже начали открываться школы.

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