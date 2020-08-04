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Власти Болгарии могут оплатить лечение и питание туристов, заболевших на отдыхе COVID-19

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

Власти Болгарии могут оплатить лечение и питание туристов, заболевших на отдыхе COVID-19
пляж в Болгарии, pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России во вторник, 4 августа, сообщили, что туристам, которые заболеют коронавирусом нового типа во время отдыха в Болгарии, могут оплатить расходы на лечение и питание.

Вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова в рамках пресс-конференции заявила, что на курортах страны не зафиксировано ни одного случая заболевания туриста COVID-19. Гостиницы соблюдают все предписанные санитарные требования, чтобы предотвратить инфицирование. Именно поэтому, по ее словам, Болгария – безопасное место для отдыха.

Министерство туризма страны предложило покрыть туристам, которые все же заразятся коронавирусом нового типа в процессе отдыха, расходы на проживание и питание в период вынужденного карантина. На курортах Солнечный берег и Золотые пески определены отели, которые будут принимать путешественников на время карантинного режима.

ЕТ

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