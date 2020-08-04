В АТОР рассказали, смогут ли россияне поехать в Черногорию

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4 августа 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Черногория, pixabay.com

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович рассказал, смогут ли россияне попасть в Черногорию. Ранее стало известно, что страна включила РФ в список эпидемиологически безопасных государств.

Канторович подчеркнул, что теоретически граждане Российской Федерации смогут попасть в Черногорию, однако практически это будет сделать трудно. Массового потока туристов из РФ в эту страну не будет, поскольку им придется добираться "полулегальными путями".

Эксперт заметил, что Россия позволила вылет тем, у кого в другой стране находятся члены семьи – для этих граждан Черногория открылась официально. Для туристов решение черногорских властей "половинчатое", поскольку российская сторона границу не открыла. "Я думаю, рано или поздно это сделают", – заметил Владимир Канторович, однако не уточнил примерных сроков.