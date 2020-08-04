Опубликованы новые кадры задержания Джорджа Флойда

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4 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Фото: беспорядки в США, PPI/Keystone Press Agency/globallookpress.com

СМИ опубликовали новые кадры смертельного задержания полицейскими в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Отмечается, что гибель мужчины вызвала волну массовых протестов по городам США.

Видеозапись сделана на нательные камеры офицеров полиции Томаса Лейна и Алекса Куэнга. На кадрах видно, как стражи порядка насильно вытаскивают Флойда из автомобиля, надевают наручники, а потом, угрожая оружием, заставляют сесть в полицейскую машину.

«Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель», - просит афроамериканец.

При этом в источнике говорится, что Флойд жаловался на клаустрофобию, недостаток воздуха, а также плакал и кричал. Однако полицейские не проявили жалости к задержанному.

Напомним, что 25 мая полицейский задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.