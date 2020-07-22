«Блэк Лайвс Маттер» наращивают популярность. Более 60% американцев выступают за протестующих, но правы ли они в своём выборе?

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Согласно недавним выводам более 63 % американцев поддерживают радикальное движение «Black Lives Matter», уже давно превратившееся в экстремистскую организацию. Основная поддержка наблюдается у представителей темнокожего населения. Есть также фанаты среди белых, выходцев из Латинской Америки и индейцев. Но большинство американцев всё же не солидарны с хаосом, творящимся в родной стране.

Многим претит уничтожение памятников государственных деятелей, которые никак не связаны с расизмом. Напомним, что радикалы пытались призвать к разрушению статуй Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, первых президентом США. Фанатики умудрялись даже сжигать американские флаги в знак протеста. Досталось и невинным деятелям прошлом, вроде Теодора Рузвельта, выступавшего за всеобщее равенство во всём мире. В нескольких городах разрушения памятников устраивались не только радикалами, но и местными властями, согласными с позицией «Black Lives Matter».

В сегодняшней Америке жизнь ухудшилась настолько, что не скажешь даже невинного слова в адрес темнокожих. Многие политологи давно приравняли ситуацию с протестами к угрозе гражданской войны. Белое население оказалось буквально сжатым со всех сторон. Протестующих поддерживают даже коренные американцы. Индейцы, как оказалось, совсем не забывают былых грехов и сохраняют свою неприязнь к «бледнолицым». В случае ухода Трампа в этом году, есть вероятность полного уничтожения свободы и равенства. Ведь так называемые демократы во главе с Байденом полностью поддерживают «Black Lives Matter». Получается, что они сами отстраняются от демократических идей. А вот Дональд Трамп, напротив, отличался всегда справедливостью по отношению ко всем людям. Вместо силового разгона активистов, он даже пошёл на уступки и провёл полицейскую реформу. Правоохранителям было запрещено применять удушающие приёмы и хоть как-то калечить задержанных. Но радикалы на этом не остановились и уже доходят до открытых марксистских лозунгов. К тому же массовые протесты намного усилили распространение коронавируса по стране.

Ситуация в США после победы демократов рискует обернуться массовым кровопролитием. Экстремисты уже начинают переходить границы и требовать ещё большего уважения к темнокожим. Подобные действия ведут к возникновению чёрного расизма. Белые вполне могут превратиться во «второсортных» существ, если и дальше допускать произвол фанатиков. Пока что президент Трамп медлит и раздумывает над положением дел. Но в скором времени, ему, вероятно, придётся принять одно из самых важных решений за всё своё правление. Возможно приравнивание «Black Lives Matter» к экстремистским организациям было бы самым справедливым ответом на творящийся хаос.