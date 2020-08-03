В Австралии горбатый кит ранил женщину

3 августа 2020, 21:44[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: Foxnews
Австралийка получила серьезные травмы после встречи с китом. Морское млекопитающее защищало своего детеныша.
Перелом ребер и внутренее кровотечение. Таков результат встречи 29-летней жительницы Австралии. Вместе с экскурсионной группой она была в районе рифа Нингалу.
«Кит подплыл прямо к группе», — сообщили представители туроператора, который организовал эту экскурсию: «Млекопитающее пыталось защитить своего детеныша. Оно предприняло оборонительные действия: ударило грудными плавниками и хвостом о воду».
Эти удары были сокрушительными. Взрослые горбатые киты могут весить до 40 тонн.
Женщина попала под удар хвостом. Помимо нее пострадал еще один пловец, который очутился в пределах амплитуды грудного плавника морского гиганта.
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