В Австралии горбатый кит ранил женщину

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3 августа 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Foxnews

фото: pixabay.com

Австралийка получила серьезные травмы после встречи с китом. Морское млекопитающее защищало своего детеныша.

Перелом ребер и внутренее кровотечение. Таков результат встречи 29-летней жительницы Австралии. Вместе с экскурсионной группой она была в районе рифа Нингалу.

«Кит подплыл прямо к группе», — сообщили представители туроператора, который организовал эту экскурсию: «Млекопитающее пыталось защитить своего детеныша. Оно предприняло оборонительные действия: ударило грудными плавниками и хвостом о воду».

Эти удары были сокрушительными. Взрослые горбатые киты могут весить до 40 тонн.

Женщина попала под удар хвостом. Помимо нее пострадал еще один пловец, который очутился в пределах амплитуды грудного плавника морского гиганта.

Морские животные часто нападают на людей. Преимущественно атаки совершают акулы.